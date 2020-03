Notaris Van Hagen uit Eibergen uit ambt gezet wegens ‘rammelende boekhouding’

Meer fruitbomen in Lochem zegt de gemeente­raad, maar de burger moet dan wel de portemon­nee trekken

6:30 Fruitbomen op verschillende plekken in Lochem planten, dat was de insteek van de politieke partij Meedenken met Lochem (MmL). Goed voor de biodiversiteit en het ziet er in de bloeiperiode nog mooi uit ook. Een meerderheid van de gemeenteraad is sinds deze week zelfs voor, maar of het echt gaat gebeuren is nog maar de vraag.