Notie van maakbaarheid zit onwrikbaar vast in veel breinen

Maar ook in de Achterhoek staan veel koeien tegenwoordig binnen om vreemde invloeden buiten te sluiten. Aah ... ze stoffeerden ons coulissenlandschap zo mooi ... Het interview met Louise Fresco vorige zaterdag in deze krant maakt heel duidelijk waarom die dingen veranderen.



Ooit was ook ‘de maakbaarheid van de samenleving’ een populair idee: in de jaren rondom het kabinet Den Uyl, tussen mei 1973 en december 1977. Ik weet niet of Joop den Uyl het begrip zelf had gesmeed, maar het kwam uit linkse kring. Ik begreep nooit waarom zoveel rechtse critici vonden dat de samenleving niet maakbaar zou zijn. Oké, niet iedereen wil eenzelfde samenleving maken, maar dat is wat anders. Bij dat kabinet bijvoorbeeld was het motto ‘Spreiding van kennis, macht en inkomen.’ Ik zag ook niet wat daar mis mee was.



Maar ja, nadien vonden velen de groei van het eigen inkomen belangrijker dan die spreiding die ook de maatschappij ten goede komt. Op basis daarvan heeft de rechtse politiek stilletjes onze huidige samenleving gemaakt, ondanks die bewering dat maakbaarheid onmogelijk was.



Sterker, dat niet alles maakbaar is wil er niet meer in. De notie van totale maakbaarheid zit onwrikbaar vast in veel breinen. Ziedaar de achtergrond van de vraag aan Mark Rutte dinsdagavond: “Al weken gedraagt Nederland zich voorbeeldig en wat krijgen mensen ervoor terug: nog eens drie weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar?” Virusbestrijding is niet maakbaar. En daar willen we niet aan!