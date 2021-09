Noud uit Doetinchem maakt video's voor de Formule 1 in Zandvoort

Politie zoekt nog aankno­pings­pun­ten over Zutphense vuurwerk­bom die ravage aanrichtte

13:34 Wie is of zijn er verantwoordelijk voor de ravage in een woning aan de Ida Gerhardtsingel in Zutphen? De politie heeft nog geen idee. Bijna een maand nadat een vermoedelijke vuurwerkbom de brievenbus uit een woning blies heeft de politie nog geen verdachte(n) op het oog.