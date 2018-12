Noud van de Louw en zijn onmetelijke drang naar de Achterhoek

,,Deze streek gaat me enorm aan het hart. We moeten zorgen dat de Achterhoek aantrekkelijk blijft voor jongeren, voor mijn generatie. Daarom ga ik vrijdag praten met tien streekgenoten. Samen ideeën bedenken over hoe de Achterhoek sexy te maken en houden. Neem de flaneersteiger langs de Oude IJssel in Doetinchem. Mooi hoor, maar als jongere wil je niet langs de rivier lopen. Wel lekker chillen met je vrienden. Hang daarom bijvoorbeeld een grote jacuzzi in de Oude IJssel om met z'n allen in te zitten. Heerlijk.’’