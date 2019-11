Nu al oplichting met kaarten Zwarte Cross: ‘Dit keuren wij écht niet goed’

Leden van Zwarte Cross-fanclub ‘Harder!’ konden afgelopen zaterdag als eersten kaarten kopen. Dat deden ze massaal, maar niet iedereen die dat heeft gedaan wil blijkbaar naar het festival. De organisatie heeft namelijk al een tiental klachten gekregen van mensen die zijn opgelicht met veel te dure of niet geleverde tickets. ,,We weten dat deze praktijken elk jaar weer de kop op steken en daarom blijven we waarschuwen. Doorverkoop van kaarten puur voor eigen gewin keuren wij écht niet goed”, zegt Zwarte Cross-woordvoerder Lotte Post.



Topticketshop.nl is één van de sites die kaarten voor de Zwarte Cross aanbiedt. Die zijn met 76,50 euro wel veel duurder dan de normale dagkaartprijs van 32,50 euro. ,,De prijs bepalen we op basis van vraag en aanbod. Bij een grote vraag zijn de kaarten duurder”, zegt een woordvoerder van de ticketverkoopsite.