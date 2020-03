Nu alle zorghuizen van Marga Klompé dicht voor bezoekers

In eerste instantie had de directie van Marga Klompé besloten één bezoeker per bewoner per dag toe te staan. ‘Dit blijkt in de praktijk onvoldoende bescherming te bieden aan onze bewoners en medewerkers', laat de instelling op de website weten.



De totale sluiting van de locaties gaat deze zondag om 22.00 uur in. Dit houdt in dat er geen bezoek meer naar binnen mag. Ook is het voor bewoners dan niet meer mogelijk om naar buiten te gaan om bijvoorbeeld een wandeling te maken of een boodschap te doen.



De verpleeghuizen van Marga Klompé waren al langer gesloten voor bezoekers in verband met de coronamaatregelen.