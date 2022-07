Nu er een wezeltunnel en groenwal liggen, kan bouw zorgpark in Winterswijk eindelijk beginnen

,,Twee jaar geleden stonden we als ontwikkelaars nog lijnrecht tegenover de bewoners van de Groenloseweg. Nu zijn we weer met elkaar in gesprek en kunnen we verder. Dat stemt me natuurlijk uitermate tevreden”, zegt projectontwikkelaar Bas Hommelink.



De bewoners van de Groenloseweg hebben enkele weken geleden hun bezwaar bij de Raad van State ingetrokken. Jarenlang hebben ze gevochten tegen de bouwplannen dicht tegen hun achtertuinen aan. Ze streden onder meer voor een brede groenstrook. Die is er nu gekomen.