Nu ook de wetenschappelijke waarde van de fieldlabs wordt betwijfeld wacht ons een kostbaar fiasco

15:09 Hoe vier jij dit jaar Koningsdag? Houd je misschien een kleedjesmarkt in de voortuin? Hang je de vlag uit? Of drink je met een paar vrienden oranjebitter? We willen dat graag weten zodat we er iets leuks mee kunnen doen in krant en op onze website.