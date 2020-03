Nu ook in Winterswijk een bevestigde coronabesmetting

Het heeft relatief lang geduurd voordat met name de Oost Achterhoek aan de beurt was. De nieuwe besmettingen komen echter niet als een verrassing, liet burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten vrijdag al weten. ,,Het testbeleid van de GGD is aangepast, waardoor we niet weten hoeveel mensen uit onze gemeente werkelijk besmet zijn. We moeten ervan uit gaan dat er veel meer mensen besmet en of ziek zijn in onze gemeente.”

Naober

Symptomen

Maar of het bekend wordt, is wél de vraag. Want het zou goed kunnen dat mensen het krijgen (of zelfs al hebben gehad) zonder het te weten. ,,We testen nu niet meer iedereen met symptomen, maar alleen nog kwetsbare groepen of als een test nodig is voor een behandelplan”, zegt Brahma. ,,We hebben dus geen volledig zicht op de verspreiding van het virus in de Achterhoek. Dát het coronavirus er is weten we zeker, alleen niet hoeveel mensen het hebben.”