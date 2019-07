Nul rookboetes uitgedeeld tijdens Zwarte Cross

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross heeft deze editie geen boetes uitgedeeld voor het roken in feesttenten. Vooraf had de organisatie aangekondigd zelf bekeuringen te gaan schrijven van 70 euro per stuk. “Het was gelukkig niet nodig.”

Op het gigantische cross-terrein liep deze editie voor het eerst een heuse rookpolitie rond. Een team beveiligers snelde van tent naar tent om daar verstokte rokers in feesttenten op te speuren. Bij de eerste overtreding volgde een waarschuwing, bij nummer twee een boete van 70 euro en bij overtreding drie verwijdering van het terrein.

Althans: zo was de afspraak. Tot nummer twee en drie kwam het niet, vertelt Zwarte Cross-baas Ronnie Degen. “We hebben alleen waarschuwingen uitgedeeld, geen boetes. Dat was gelukkig niet nodig”, zegt hij. Zwarte Cross had als eerste festival in Nederland aangekondigd zelf boetes te gaan schrijven.

Klaar met torenhoge boetes

De organisatie voelde zich genoodzaakt die stap te nemen omdat het helemaal klaar was met de torenhoge boetes die het zelf kreeg. Vorig jaar moest Zwarte Cross ruim 20.000 euro aan rookboetes aftikken aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die instantie bestraft niet de overtreder (de roker), maar het festival zelf als ze een overtreding waarnemen. Oneerlijk, noemt de Zwarte Cross dat en dus namen ze het heft in eigen hand.

“De actie heeft zeker bijgedragen, we hebben veel minder rokers gezien in feesttenten dan tijdens andere jaren", zegt Degen. “En in het Blagenparadijs - waar helemaal niet gerookt mocht worden - hebben we geen enkele overtreding waargenomen. Dit is een mooie eerste stap, maar het wordt pas ideaal als we helemaal niet hoeven te waarschuwen.”

Wel te koop

Op het terrein zelf waren wel meerdere verkoopplekken van sigaretten. Veel andere festivals in deze regio zijn daarmee gestopt, waarom Zwarte Cross niet? Degen: “Dat heeft een andere reden. We willen voorkomen dat mensen van het terrein af gaan, op zoek naar sigaretten. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren.”



Of Zwarte Cross zelf ontkomt aan boetes van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is nog niet bekend. Die stuurt pas later eventuele sancties door. Wel zegt Degen: “De NVWA heeft onze aanpak gezien en beoordeeld, zij komen later met een rapport daarover.” Mogelijk wordt de Zwarte Cross-aanpak als voorbeeld gesteld voor andere evenementen.