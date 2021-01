Obelink moet wachten met bouw van nieuw logistiek centrum

Vorige week vroeg Obelink aan de Raad van State om een eerder uitgesproken schorsing van het bestemmingsplan op te heffen. Obelink heeft de gemeente mee die zegt dat de gebreken in het bestemmingsplan zijn hersteld met nieuwe onderzoeksrapporten.



Maar staatsraad Eric Helder is daar niet van overtuigd. ,,Het is nog steeds niet buiten twijfel dat de gebreken zijn gerepareerd’’, schrijft hij in zijn voorlopig uitspraak. Het geschorste bestemmingsplan rammelt omdat de gemeente in onderzoeken naar onder meer verkeersstromen niet is uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden op het voormalige Coberco-terrein.