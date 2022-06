OBL/BBB valt uit elkaar: Bennie Morsink en Fred van der Holst verlaten fractie

De liefde tussen OBL en BBB is over. De samenwerking was succesvol bij de gemeenteraadsverkiezingen in Berkelland: OBL/BBB was de grote winnaar met vijf zetels. Maar daarna vochten de nieuwkomers van BBB en de oudgedienden van OBL elkaar de tent uit. „Het gaat niet verder zo. Er is een onwerkbare situatie ontstaan. We hebben besloten om uit de fractie te stappen. Fred van der Holst en ik gaan alleen verder in de gemeenteraad van Berkelland”, aldus Morsink.