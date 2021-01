Ode aan de zorg met 'stil alternatief voor vuurwerk’ in Silvolde

Een dubbel jaar voor toeris­tisch Berkelland: ‘Corona heeft veel narigheid gegeven, maar ook veel gebracht’

29 december Toeristen uit Nederland wisten Berkelland goed te vinden dit jaar. Voor Hennie Lensink van Camping Den Borg in Rekken was de zomer van 2020 de beste ooit. „Maar laten we corona zo snel mogelijk de wereld uithelpen. Dat is het beste voor iedereen.”