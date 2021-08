Oe-oe-oerend harde slalom op ex-N18 bij Eibergen

Oude N18

Inhalen: begin even met te bedenken of je dat links- dan wel rechtsom zult doen. Als het kan. En zin heeft. Op de oude N18 kun je je dat extra afvragen, want je kiest die weg niet (meer) als al dan niet snelle of kortste verbindingsroute om van A naar B te komen. Trouwens: hoe heet de weg inmiddels? Iedereen praat nog over de oude N18, parallel aan de nieuwe/huidige N18. Het stuk voormalige N18 van Haaksbergen tot de provinciegrens Overijssel-Gelderland is inmiddels omgedoopt tot N768, maar op de website ‘wegenwiki.nl’ vinden we de mysterieuze omschrijving dat de N768 ‘fysiek doorloopt tot Eibergen'.