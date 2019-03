Oehoe weer terug op nest in steengroeve bij Winterswijk

Er staat geen camera op het nest gericht, waardoor onduidelijk is wanneer 's werelds grootste uil precies weer verschenen is. Vorige week werd duidelijk dat de oehoe waarschijnlijk niet voor nakomelingen zorgt, omdat het vrouwtje het nest verlaten had . ,,We denken dat de oehoe vorige week nog zat te broeden, maar dat broedsel gaat nu waarschijnlijk niet meer uitkomen. Bij een broedpauze van uren kan dat nog wel, maar een week is wel erg extreem’’, zegt uilenkenner Ronald van Harxen.

Kijkgat

Via het speciaal gemaakte kijkgat kunnen bezoekers het dier spotten. Of zij nu alsnog gaat broeden, is de grote vraag. Volgens Van Harxen is het ‘niet erg aannemelijk’. ,,Alleen weet je het nooit zeker. Doordat er geen camera is, weten we niet wat zich daar precies afspeelt.’’ Begin deze maand gaf oehoe-kenner Gejo Wassink nog aan opgetogen te zijn, toen hij zag dat de oehoe aan het broeden was. De eieren zouden begin april uitgebroed zijn, was de verwachting. Ook Wassink liet eerder deze week al weten dat de kans op een nieuw nest nu niet al te groot meer is. Hij acht het waarschijnlijker dat ze volgend jaar opnieuw gaat broeden.