Oekraïne krijgt eigen vrijheidsboom in Geesteren: vluchtelingen en kinderen planten ’m samen

„Vrijheid is broos en niet vanzelfsprekend. Sinds februari vallen er dagelijks doden door het oorlogsgeweld in Oekraïne. En zijn veel vluchtelingen, waaronder veel kinderen hier in onze eigen omgeving van Berkelland. De Oekraïne-boom is een levend monument voor de slachtoffers van deze oorlog. Op deze symbolische manier willen we aandacht geven aan Vrijheid. Door het samen planten van deze boom willen we ’Geloof, Hoop en Liefde’ naar elkaar uitstralen’, aldus Jolanda Luimes - Arentsen.