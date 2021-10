Oennio van de Wetering uit Haarlo is rouwbloemist: ‘Ik voel een soort van dankbaarheid dat ze mij toelaten in hun verdriet’

Na jaren van onduide­lijk­heid, ligt er nu eindelijk een plan voor ‘rotte kies’ aan Zuider­bleek in Lochem

21 oktober Er is eindelijk zicht op verbetering van wat Lochemers ‘de lelijkste plek van de stad’ noemen. Twee panden aan de Zuiderbleek staan al jaren leeg en zijn sindsdien sterk aan het verpauperen. Omwonenden tastten lang in het duister over wat de plannen voor de panden zijn, maar daar komt nu verandering in. Woningcorporatie Viverion meldt dat de gebouwen plaats gaan maken voor sociale huurwoningen en studio's.