OEPS gaat niet door, dringen voor plekje op Kinderdagkamp wel, bij stand KDK op Eibergse Oranjemarkt

Bouwplan in Eefde moet mogelijk opnieuw: ‘Klassiek voorbeeld van mislukken inwoners­par­ti­ci­pa­tie’

Tien voor ouderen, acht voor starters. Zoveel woningen wil een projectontwikkelaar bouwen op een perceel aan de Kokstraat in Eefde, tussen omliggende huizen in. Maar het kan maar zo zijn dat het plan volledig over moet. De nieuwe gemeenteraad van Lochem is gevoelig voor kritiek van omwonenden. Die zeggen al langer dat het te vol wordt.

25 april