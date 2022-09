‘Oerol van de Achterhoek’ krijgt vervolg na veel enthousiasme: ‘We konden er niet omheen’

In het weekend van 17 en 18 september is de tweede editie van het festival, dat het Oerol-gevoel naar de Achterhoek brengt.



,,We konden er niet omheen om het een vervolg te geven’’, zegt Bernard Lucassen. Samen met echtgenote Maria en met Jos van der Haar vertelt hij over het cultuurfestival, dat met een paar wijzigingen een gelijksoortige opzet heeft als de eerste editie.



,,We kregen spontane aanbiedingen van bands die hier wilden spelen én van mensen die mee wilden helpen met de organisatie. We hebben nu een groep van acht, daar zijn we heel blij mee. We hopen nog wel wat vrijwilligers te vinden voor beide festivaldagen.’’