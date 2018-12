Of de bouw van een Cultuurkwartier in Winterswijk haalbaar is, wordt binnenkort duidelijk

Dennenoord wordt gebed zonder end voor Winters­wijk

13:58 WINTERSWIJK - Hoe moeilijk is het om bedrijven waar iedereen last van heeft weg te krijgen? In Winterswijk zijn ze al tien jaar bezig sloopbedrijven van een voormalig woonwagenkamp te verplaatsen. Er zijn miljoenen van de provincie en de gemeente ingepompt. Wat nu? De gemeente Winterswijk weet het ook even niet meer.