Of je nu dicht over de zwaluw of den zwalow, de ‘postduif van de lente’ blijft populair

GELSELAAR - Het poëziefestijn zaterdag in Gelselaar voerde met genomineerden en prijswinnaars uit drie landen naar een vergezicht. Met lezingen over zwaluwen in de literatuur en de kunst werd al vooruitgeblikt naar de bekroning volgend jaar van een bijzonder grensoverschrijdend vertaalproject.

Voor het begin van de zomer is de publicatie gepland. De zwaluw – aan de hand een in het Latijn geschreven gedicht van bisschop Radboud – is het thema. Net als bij de poëziewedstrijden dit jaar.

Maud Rikkens uit Amersfoort won in Gelselaar met ‘Zoals deze zwaluw’ in de categorie Nederlandstalige gedichten. De uit Groenlo afkomstige Sebastiaan Roes, die nu in Den Bosch woont, won met ‘Lucifer en den zwalow’ in de categorie Nedersaksische gedichten.

Livestream

Via een livestream van het poëziefestijn, die nog is te zien via www.appeldag.blogspot.com, konden genomineerde dichters, die niet naar Gelselaar konden komen – om uiteenlopende redenen waren velen van hen verhinderd – en andere poëzieliefhebbers alles volgen. Dit deed met veel genoegen ook Arne Lentföhr uit Lübeck, die zo vernam dat hij met zijn in het ‘Holsteenks’ geschreven gedicht ‘Swalkentyd’ de tweede prijs veroverde.

Vertaalproject

Zowel hij als Sebastiaan Roes en de eveneens genomineerde Carl-Heinz Dirks uit Emden nemen deel aan het vertaalproject vanuit Gelselaar van Radbouds meer dan duizend jaar oude gedicht. Dirks droeg in de kerk van Gelselaar, waar dit feest werd gevierd, al zijn Oostfriese vertaling voor. Een Achterhoekse en Twentse vertaling zijn eveneens gereed. Aan Groningse, Drentse, Duitse en Plattdüütsche (Münster) vertalingen wordt nog gewerkt. Gymnasiasten van de vijfde klas van het Marianum uit Groenlo, werd zaterdagavond onthuld, kiezen voor hun Nederlandse vertaling een muzikale invulling.

‘Zwaluw’ in het Swahili

Kunsthistoricus Jaap Nijstad gaf met een korte lezing over zwaluwen in de kunst door de eeuwen heen een voorproefje van de schitterende beelden uit veel landen, continenten en tijden die straks in de publicatie bij het vertaalproject verschijnen. In zijn lezing over zwaluwpoëzie door de eeuwen heen maakte dichter, journalist en natuurkenner Sander Grootendorst ook een vlucht naar Zuid-Afrika en Tanzania. Zo liet hij een fragment horen van het liedje Mwayubayu van de Tanzaniaanse zanger Marlaw. ‘Mwayubayu’ betekent ‘zwaluw’ in het Swahili.

‘Postduiven van de lente'

De tweede prijs in de categorie Nederlandstalige poëzie ging naar Wim Hartog uit Nieuwegein die de zwaluwen vergelijkt met heel andere vogels. ‘De postduiven van de lente’, heet zijn gedicht. Er waren 63 inzendingen binnengekomen, die werden beoordeeld door een driekoppige jury: Frederike Scholing, Jaap Nijstad en Sander Grootendorst. Lucie Putzeijs uit Aalter in België, aan wie de derde prijs werd toegekend, schreef in haar gedicht ‘Boven de tijd‘ over de zwaluw en de dood. Winnaar Maud Rikkens kon niet aanwezig zijn. Maar gelukkig was ze wel op beeld te zien, terwijl ze haar gedicht voordroeg. Het publiek in Gelselaar hoorde een stem uit Amersfoort die verlangt naar ‘Achterhoeks goud’.

In totaal kwamen 32 Nedersaksische gedichten binnen. Gerrit Klaassen, die deze met Goaitsen van der Vliet en Jan Leijenhorst beoordeelde, presenteerde het juryrapport. In hun ‘rangschikking’ kreeg ‘MODDER’ van Are Meijer uit Amsterdam, die dichtte in het Westerkwartiers, de derde prijs. Klaassen belichtte van verschillende kanten de drie gedichten die met een prijs werden beloond.