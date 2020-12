Offensief tegen drugsgebruik onder tieners: brief naar 1600 ouders in Aalten

Begin november werd een minderjarige jongen naar het ziekenhuis gebracht die zwaar van de wereld was na het gebruik van deze relatief nieuwe drug, beter bekend als ‘Poes’. De Aaltense jeugdagent Maikel Boomkamp had daarvoor al geconstateerd dat steeds meer jongeren in de regio de goedkope en makkelijk verkrijgbare drug gebruiken.



Reden voor Aalten om vol in te zetten op het voorkomen van drugsgebruik onder tieners. ‘Wij maken ons zorgen om de gezondheid van onze jongeren in relatie tot deze drugs’, staat in de brief aan ouders van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. ‘We vragen u om met uw zoon of dochter te praten. Wees u bewust van de gevaren en geef dit mee aan uw kind(eren)’.