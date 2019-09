OGJO begeleidt ‘eigen’ mysterieus moordverhaal

Op zaterdagavond 5 oktober verzorgt het Oost-Gelders Jeugdorkest (OGJO) onder leiding van Henk-Jan Heijnen onder de titel ‘Uninvited’ een griezelig concert. Het verhaal gaat over de jonge Frederick die samen met de geest Anne op zoek gaat naar wie een grote brand in 1613 stichtte en daarmee een meisjeskoor ombracht. In hun zoektocht komen Frederick en Anne verschillende verdachten tegen, waarmee zij langzaamaan meer informatie verzamelen over de mogelijke dader.

Bekende nummers

Het OGJO omlijst de zoektocht met prachtige verhalende muziek, zoals Saga Candida van Bert Appermont en spannende orgelmuziek zoals The Davy Jones Theme uit the Pirates of the Caribbean. Daarnaast vertolkt zangeres Lianne Gebbinck verschillende nummers, zoals ‘Bring me to Life’ van Evanescence en Uninvited van Alanis Morisette.

De theatrale kant van het verhaal wordt vertolkt door verschillende acteurs uit de regio. De regie van dat deel van de voorstelling is in handen van Richard Sprokkereef.

OGJO

Het Oost Gelders Jeugdorkest is een uniek harmonieorkest op projectbasis dat enthousiaste jonge muzikanten in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar de kans geeft mooie showconcerten te verzorgen. De muzikanten zijn afkomstig van zo’n 36 verschillende orkesten uit de regio en daarbuiten. Na slechts twee repetitiedagen en een repetitieweekend verzorgen zij een concert. Elke editie speelt het orkest nieuwe arrangementen die speciaal voor het OGJO geschreven zijn.

Na twaalf succesvolle edities in onder andere Ulft, Dinxperlo, Winterswijk en een grandioos optreden op de Zwarte Cross, keert het OGJO terug in Groenlo voor haar dertiende editie: ‘Uninvited’!

Kaarten

Het concert Uninvited vindt plaats op zaterdag 5 oktober vanaf 20.30 uur in de Oude Calixtuskerk (Mattelierstraat 5, Groenlo). Kaarten zijn voor 15 euro (inclusief koffie of thee vooraf) verkrijgbaar via de website van OGJO: www.ogjo.nl.