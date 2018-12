Olde Beth laat met de New Years Party niets aan het toeval over

Gedeputeer­de wil in gesprek blijven met Lochemers over nieuwe rondweg

19 december Gedeputeerde Conny Bieze (VVD) van de provincie Gelderland wil de komende tijd nadrukkelijk in gesprek blijven met burgers en bedrijven over de toekomstige rondweg bij Lochem. Tijdens de vergadering van provinciale staten zei Bieze woensdagmiddag dat het huidige plan nogal wat flexibiliteit kent en dat het daardoor extra van belang is om goed te communiceren.