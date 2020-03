Oldenkotte bij Rekken mogelijk weer in gebruik als tbs-kliniek

De forensisch psychiatrische klinieken FPC de Kijvelanden en FPC de Rooyse Wissel onderzoeken gezamenlijk de haalbaarheid van het opnieuw in gebruik nemen van de voormalige kliniek Oldenkotte in Rekken. In verband met het capaciteitsvraagstuk in de forensische sector, wordt dit onderzoek ondersteund door de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in afstemming met Gemeente Berkelland en het Rijksvastgoedbedrijf en zal naar verwachting 6 maanden in beslag nemen.