Olderwets höjen met biertje in de hand in Toldijk

Lars Ikink moet van zijn vader niet zoveel praten tijdens de Formule 1

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Lars Ikink (14) uit Lichtenvoorde. Hij zit op school in Aalten, houdt van motorcross en het kijken van Formule 1-races, en woont in één huis met zijn vader, moeder en zusje Marle (12).

