Oldtimerfesival Meddo eenmalig afgelast vanwege maisakker

MEDDO - De zesentwintigste editie van het Oldtimerfestival Meddo gaat volgend jaar niet door. Dit komt doordat de grasgrond van het festivalterrein eenmalig wordt gebruikt voor mais. ,,In september wordt de grond dan helemaal omgewoeld en is het onbruikbaar voor ons festival’’, vertelt de secretaris Reini Stemerdink van Stichting Contactgroep Achterhoek (S.C.A.).

De S.C.A., waarvan de Oldtimer Organisatie een onderdeel vormt, maakt al ongeveer twaalf jaar gebruik van het weiland in Meddo. Het is al die tijd een grasland geweest, maar de grondeigenaar wil er eenmalig een maisakker van maken. ,,Het is beter voor de grondkwaliteit om er zo nu en dan een ander gewas op te zetten’’, vertelt Stemerdink. ,,De boer bezaait het in 2020 opnieuw met graszaad en dan mogen wij het ook weer gebruiken.’’

Logistiek

De stichting maakte het nieuws gisteravond bekend op hun Facebookpagina. In het bericht meldt ze dat er naar andere locaties is gekeken, maar dat verhuizen ‘in verband met praktische en organisatorische omstandigheden’ niet mogelijk is. Stemerdink legt uit dat de huidige locatie ‘logistiek het meest ideaal is’. ,,Er is hier eenvoudig aan water te komen, de lijnen voor alle voertuigen zijn al ingetekend en ook de vluchtwegen zijn bekend. Bij een nieuw terrein moet alles opnieuw worden bedacht. Als het terrein nou vier jaar een maisakker wordt, was dit wel de moeite waard geweest. Maar nu kost het meer tijd dan dat het oplevert. Daarom hebben wij ervoor gekozen om het een jaar niet te organiseren.’’