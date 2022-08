Oldtimers in actie tijdens Eibergse oogstdag

MET VIDEO Documentai­re over de Joodse cultuur in de Achterhoek: ‘Verhaal bewaren en band herstellen met Eibergen’

EIBERGEN - Wat gebeurde er in de oorlog. Maar ook: hoe ging het verder daarna? Einat Halevy-Levin maakt samen met de Nederlands-Israëlische filmmaker Avi Setz en haar moeder Sera Zion-Halevy-Levin en vader Ben-Zion Halevy-Levin een documentaire over de Joodse cultuur in de Achterhoek. „Mijn tantes vertelden over Eibergen, maar moeder wilde er niet over praten.”

3 augustus