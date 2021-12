Olga van Schuylenburg, de dame van het kasteel, op 94-jarige leeftijd overleden

TERBORG - Jonkvrouw Olga van Schuylenburch is deze week op 94-jarige leeftijd overleden. De jonkvrouw woonde bijna haar hele leven op Kasteel Wisch in Terborg.

Kasteel Wisch is het oorspronkelijke huis van de Heren van Wisch, maar al meer dan 150 jaar eigendom van de familie Van Schuylenburch. Het kasteel heeft altijd een wat mysterieuze uitstraling gehad. De bewoners van het kasteel zijn erg gehecht aan hun privacy en staan toegang voor publiek maar zelden toe.

Die toegang kreeg schrijfster Aggie Daniëls wel toen zij in 2018 een boek schreef over de historie van het kasteel. Voor het boek sprak zij onder anderen uitgebreid met Olga van Schuylenburch, de moeder van de huidige kasteelheer.

Openhartig

De toen 91-jarige jonkvrouw sprak openhartig met Daniëls over haar leven. Ze groeide op het kasteel op tussen de gouvernantes. Heel erg eenzaam. Vriendjes om mee te spelen had ze niet. Zo vertelt ze over haar jeugd. ,,We zagen wel mensen, in de kerk of in de winkel maar je kreeg er geen contact mee.”

Haar vader overleed in 1944 bij een bombardement. Ze was toen 17 jaar oud. Haar opa, Wigbold van Schuylenburch, overleed een jaar later van verdriet. Haar enige zus, Elisabeth, komt in 1954 om bij een vliegtuigongeluk.

Haar eigen vier kinderen wil ze later een andere opvoeding geven. Voor hun geen gouvernantes. Ze gaan naar reguliere scholen in Terborg. Zelf fietste ze wekelijks naar een kegelclub in Doetinchem. ,,Daar ontmoet ze gewone mensen en dat vindt ze heerlijk. Hier in Terborg bleef ze toch de dame van het kasteel”, zei Aggie Daniëls in een interview met De Gelderlander.