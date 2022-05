Olympisch kampioene Anky van Grunsven geeft clinic in Vragender tijdens Outdoor Gelderland

Man die Deme Lulaj (58) doodsloeg met hamer in Winters­wijk, vecht 18 jaar cel aan

WINTERSWIJK - Tegen de veroordeling van 18 jaar cel voor de moord op de 58-jarige Deme Lulai in Winterswijk is Xhevdet D. (41) in hoger beroep gegaan. De zaak dient vrijdag bij het hof in Arnhem.

13 mei