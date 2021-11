Olympische amazone Janneke vol lof over crossparcours Rekken: ‘Heel verschil met Tokio’

VIDEO Politiesi­re­nes klinken bij Twenteka­naal tussen Almen en Eefde voor ‘lijk in het water’, maar dan komt de verrassing

Ze gingen met toeters en bellen naar het Twentekanaal tussen Eefde en Almen. De politie richtte zelfs al een ‘plaats delict’ in omdat er een lijk in het water was gezien. Maar dat onderzoek bracht iets boven water wat geen agent had verwacht.

6 november