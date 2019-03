OM eist 100 uur taakstraf voor slaan en schoppen vader

Aangifte tegen kind

Het contact met zijn ouders is goed, zo vertelde hij maandag aan de rechtbank. De officier van justitie sprak van een 'vervelend feit'. ,,U toonde op de bewuste dag totaal geen respect voor uw vader. En, let wel, het is nogal wat als een vader aangifte tegen zijn kind doet. Dat doe je niet zomaar, daar gaat over het algemeen heel veel aan vooraf. Het is evenwel goed om te zien dat het nu een stuk beter met u gaat. Maar er moet nog wel worden afgerekend. Het feit is, wat mij betreft, te ernstig om het zonder straf af te doen.”