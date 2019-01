OM eist cel- en werkstraf tegen Silvoldenaar wegens slaan begeleidster woongroep

De verdachte kreeg van een bewoonster van een woongroep via de app te horen dat zij zwanger van hem zou zijn en abortus wilde plegen. Samen met zijn vrouw ging de verdachte op 1 april naar het pand van de woongroep in Neede. Om er met de leiding en de bewoonster over te praten, zo vertelde hij aan de rechtbank. Zover kwam het echter niet. De begeleidster deed open en nadat de verdachte had verteld waarvoor hij kwam, vroeg de begeleidster aan de verdachte om weg te gaan. Ze was alleen en hij zou de volgende dag contact kunnen opnemen. En toen ging het mis. Volgens de begeleidster werd ze geslagen en geschopt. Een stagiaire hoorde dat er iets mis was en belde 112.