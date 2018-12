OM eist celstraf tegen Doetinchemmer (39) om huiselijk geweld

Omdat de verdachte al 25 dagen in voorarrest zat, zou hij niet terug naar de gevangenis hoeven maar omdat hij in een proeftijd zat wil de officier dat de Doetinchemmer de 96 dagen die op de lat stonden gaat uitzitten.

,,Het is niet de eerste keer en dan kan ik het niet verkopen om geen tenuitvoerlegging te vragen. Huiselijk geweld is onacceptabel’’, aldus de officier. Tijdens de zitting bekende de verdachte dat hij fout was geweest, maar dat hij inmiddels inziet dat het anders moet. ,,Ik loop nu bij een psycholoog, heb werk en het gaat steeds beter. De taakstraf vind ik terecht. Maar niet die 96 dagen zitten, die zijn mij door het gerechtshof in een eerder stadium al kwijtgescholden.’’

Relatie hersteld

De advocaat stelde dat zijn cliënt de laatste maanden veel voor zijn kiezen had gehad. ,,Hij mocht Doetinchem niet in terwijl zijn partner hem nodig had. Hij kon nergens naar toe waardoor hij noodgedwongen zes weken in een auto moest slapen. Dat heeft er behoorlijk ingehakt. De relatie is hersteld en ze willen graag met elkaar verder.’’