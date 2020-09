OM eist negen maanden cel na botsing met fietser in Gelselaar: te hard gereden, onder invloed en geen rijbewijs

Eigenaar Lochemse B&B moest van gemeente recreatie­wo­ning afbreken, onterecht volgens rechter: ‘Behoorlijk schade geleden’

24 september Een nieuwe episode in de juridische strijd rondom het Bed & Breakfast Love Bubbles in Klein Dochteren. Eigenaar Jalbert Kuijper moest, zo oordeelt de rechter, onterecht van de gemeente Lochem één van zijn recreatiewoningen afbreken. ,,Ik wil nu graag met de gemeente om tafel. We hebben als bedrijf behoorlijke schade geleden.’’