OM eist werkstraf voor dodelijk ongeluk bij aanleg nieuwe N18

De chauffeur van de vrachtwagen, de 28-jarige De N. uit Nieuwkoop, had net betonnen brugdelen voor het viaduct afgeleverd. De 63-jarige automobilist, op weg naar zijn werk bij het Waterschap Rijn en IJssel, werd met ernstig hersenletsel naar het MST in Enschede gebracht. Hij overleed na acht dagen. Officier van justitie Carlo Dronkers heeft een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke rijontzegging geëist.

Bedrukte sfeer

De sfeer in zaal E van de Almelose rechtbank is donderdagmorgen uiterst bedrukt. De tranen vloeien op de publieke tribune, bij de nabestaanden van de automobilist, maar ook bij de familie van chauffeur De N.. Het laat rechters, officier van justitie en de raadsvrouwe van de chauffeur ook niet onberoerd. De behandeling van de rechtszaak gaat op ongebruikelijk zachte, meelevende toon.

Hoofdrolspeler De N. zit met gebogen hoofd in het verdachtenbankje. Hij vertelt de rechters dat hij aan het eind van de dag voor het ongeluk grote brugdelen afleverde. Het werd laat en besloten werd de nacht in de vrachtwagen door te brengen met de bedoeling de volgende ochtend terug naar de zaak te rijden.

Hij stond vroeg op, kleedde zich aan, at en dronk wat, en maakte in het donker een standaardrondje om zijn extra lange (22 meter) vrachtwagen te controleren. Na geconstateerd te hebben dat alles in orde was, reed hij over de in aanbouw zijnde nieuwe N18 richting de Needseweg.

Afstand

Daar aangekomen ziet hij dat de auto van de 63-jarige bij de stoplichten rijdt en zijn kant op komt. Hij besluit dat de afstand tussen de auto en hem voldoende is en begint met zijn manoeuvre om zijn vrachtwagen op de weg te brengen en slaat af in de richting de naderende auto.

De N.: “Vanuit de routebeschrijving die we mee hadden gekregen wist ik dat de afstand tussen stoplichten en mijn locatie zo’n 500 meter was en ik dacht dat het voldoende was.” Als hij halverwege zijn manoeuvre is, ziet hij plots dat de auto al vlakbij rijdt. Hij zwaait nog met zijn arm uit het raam naar de bestuurder dat deze moet stoppen, maar het is te laat. De auto botst bovenop de oplegger.

Quote Hier is iets gebeurd wat niemand wilde en dat niet meer te repareren is Officier van Justitie

Fatale fout

„Meneer heeft never de nooit niet de bedoeling gehad om iemand te beschadigen of iets aan te doen” reageert officier van justitie Dronkers, “Hier is iets gebeurd wat niemand wilde en dat niet meer te repareren is”. Toch is het De N. wel aan te rekenen dat het gebeurde; hij maakte namelijk een fatale fout door te denken dat er tijd genoeg was om de vrachtwagen veilig op de weg te rijden.

Want die tijd was er gewoon niet, het kost zo’n 25 seconden om de vrachtwagen recht op de weg te krijgen terwijl de auto van de 63-jarige bijna net zoveel tijd nodig had om de 500 meters af te leggen naar de uitrit van de bouwplaats. “Het was gewoon op geen enkel moment veilig genoeg om de weg op te rijden, daarvoor was uw wagen te lang.”

Quote Het slachtof­fer remde niet, waarom? Advocaat Nienke de Vos

Twijfel

Advocate Nienke de Vos zegt twijfel te hebben. Ze vroeg rechter Sandra Huisman en haar collega’s meteen bij aanvang van de rechtszaak om uitstel om verkeersdeskundigen te horen over wat er gebeurde. „Het slachtoffer remde niet, waarom? Was hij afgeleid, was hij met een radio bezig? Dat is een vraag die mijn cliënt bezig houdt.”

Volgens de raadsvrouwe zou uit het dossier ook blijken dat het slachtoffer geen gordel droeg, ook daarover wilde ze meer horen. Haar verzoek werd afgewezen.

Open eindjes

Toch zijn er nog open eindjes in de zaak. Zo is het niet duidelijk waarom de 63-jarige de oplegger niet heeft gezien. Het was donker en nat, maar de chauffeur zegt dat hij meerdere zwaailichten aan had. Op een foto die een paar dagen na het ongeval werd gemaakt, bleek dat er op de bouwplaats felle lampen brandden die automobilisten verblindden.

Het is alleen niet duidelijk of die lampen ook aan waren op het moment van de botsing. De lampen aan de zijkant van de oplegger waren aan de linkerkant kapot waren, maar dat hoeft niets te beteken volgens een politierapport. Ze zouden mogelijk kapot zijn gegaan door de aanrijding.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.