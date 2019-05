‘OM in de fout’: Winterswijker hoeft geen jaar maar ‘slechts’ 37 dagen te zitten

Bijzondere voorwaarden

Het Openbaar Ministerie (OM) is in de fout gegaan met het doorgeven van die voorwaardelijke straf, zegt Nieuwenhuis. Het OM was in de veronderstelling dat de man bijzondere voorwaarden had geschonden na een eerdere veroordeling. Maar die voorwaarden bestaan er slechts uit dat de man niet de wet mag overtreden, net als ieder ander. Nieuwenhuis: ,,Zo wel, dan moet hij die 300 dagen alsnog uitzitten, maar nu blijft het dus bij de 37 dagen.’’