OM twijfelt, maar man die stalker van moeder mishandelde hoeft niet cel in

Eerste poging ijswijn maken in de Achterhoek

13:21 GENDRINGEN - De plotselinge strenge vorst vannacht was precies waar wijnboer Leon Masselink op zat te wachten. Zulke omstandigheden zijn nodig voor het bijzondere proces van ijswijn maken. In alle vroegte zijn vanochtend de laatste druiven geplukt op het Achterhoekse Wijngoed Montferland in Gendringen. Een primeur.