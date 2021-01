OM: ‘Verdachte bracht met brandstichting in Maserati ook eigenaar, diens vriendin en hun kind in levensgevaar’

Univé sluit kantoren, Marga Klompé neemt gebouw in Groenlo over

28 januari GROENLO/WINTERSWIJK - Verzekeraar Univé sluit drie kantoren in de Achterhoek. In Winterswijk en Lochem blijven de vestigingen vanaf 1 februari voorgoed dicht. Het vijftig medewerkers tellende kantoor in Groenlo wordt overgedaan aan de stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. In de vestingstad wordt wel weer een aparte Univé-winkel geopend.