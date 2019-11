OM wil 4 maanden cel voor dreigen met gebruikte spuit Rekken

Honderden leerlingen verliezen vaste juf of meester binnen twee jaar

7:34 DOETINCHEM - Als er niet snel mensen met een onderwijsbevoegdheid bij komen in de Achterhoek, zitten honderden leerlingen binnen twee jaar zonder vaste juf of meester. ,,Binnen nu en twee jaar is er waarschijnlijk niemand meer die vrijkomende vacatures kan vervullen”, zegt Mini Schouten van Personeelscluster Oost-Nederland (PON).