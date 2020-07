OM wil ‘druk bezette’ dealer die veel Achterhoekers drugs bezorgde lang de cel in

Op grond van observaties, tapgesprekken en een peilbaken onder een auto leidde dat tot een nieuwe aanhouding op 5 februari 2019. Dat was in Doetinchem en daarbij zou de verdachte, die gisteren voor de rechtbank stond, met zijn auto op agenten zijn ingereden.



In juli vorig jaar kwam de verdachte onder voorwaarden op vrije voeten, maar sinds februari zit hij weer vast. Opnieuw op verdenking van het dealen van cocaïne en heroïne. De officier van justitie had het over een ‘druk bezette jongeman’ die drugs uit Rotterdam haalde en veel afnemers in de Achterhoek bediende.