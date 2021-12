Omar (22) verongelukte in Halle op weg naar zijn werk bij bakkerij in Zelhem: ‘We gaan je enorm missen’

‘Tofoefami­lie’ uit Raalte bekijkt het leven van de zonnige kant: ‘Duurzaam­heid is niet alleen meer voor idealisten’

Agnes Heethaar en Harrie Kiekebosch leven in ’t Natuurlijk Huus al dertien jaar van, voor en in de natuur. In alles wat ze doen, stellen ze het welzijn van de planeet voorop. De kennis die ze dagelijks in hun groene paradijsje in Raalte opdoen, delen ze met iedereen die het maar horen wil. „Natuurlijk leven klinkt mensen misschien ingewikkeld of saai in de oren, maar we hebben een heerlijk leven.”

28 december