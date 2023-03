Omdat Bradley (15) ging voetballen, zat hij niet in de auto waarmee zijn vader verongelukte: ‘Hij was mijn beste vriend’

Fotoreportage Leutekum en Azewijn genieten volop van carnavals­op­toch­ten

Het carnaval is losgebarsten in de Achterhoek. De eerste optocht van het weekeinde is rond 12 uur in gang gezet in Doetinchem. Tientallen wagens en nog eens zoveel loopgroepen zorgden voor een enorme stoet vol carnavalisten.