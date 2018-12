Omdat Drenth doorgaat, stopt CDA-fractievoorzitter Zoet

Harold Zoet uit Wezep houdt eind maart de politiek voor gezien. Hij is dan acht jaar Gelders Statenlid geweest namens het CDA. In Oldebroek zat hij vijf jaar in de gemeenteraad.

Zoet (1971) was de laatste vier jaar fractievoorzitter van CDA Gelderland. Hij woont met zijn gezin in het buitengebied van Wezep, waar hij welsh pony's fokt.

Waarom zeg je de politiek vaarwel?

,,Ik heb het nu acht jaar gedaan en zou nog een periode door kunnen gaan. Maar we hebben thuis een bedrijf waarmee we nieuwe dingen willen gaan doen. Jan Jacob van Dijk is eerder dit jaar vertrokken als gedeputeerde en de voorzitter van het bestuur Peter Drenth diende zich aan om hem tijdelijk te vervangen. De afspraak dat dat tijdelijk zou zijn, is met de fractie en het bestuur heel duidelijk gemaakt, maar is nu niet meer bekend.''

Had je zelf gedeputeerde willen worden?

,,Nee, die ambitie had ik niet. Ik ben de politiek ingegaan om volksvertegenwoordiger te zijn en dat kan het beste als raadslid of Statenlid. Wat een nieuwe gedeputeerde betreft hadden wij een heel duidelijk proces ingezet, dat werd doorkruist.''

Klinkt toch alsof er frictie in de fractie is.

,,In de fractie is het bijzonder plezierig werken en mij is nadrukkelijk gevraagd tot het eind van deze periode fractievoorzitter te blijven. Dat doe ik met plezier.''

Je hebt gezegd dat je je wilde inzetten voor de Noord-Veluwe. Wat heb je bereikt?

,,Coalitie en oppositie met elkaar verbinden. Dat is in het dossier Lelystad Airport gelukt, toen we een motie tegen het laagvliegen konden aanbieden bij de minister in Den Haag. Een van de mooiste voorbeelden vind ik bedrijventerrein H2O. Dat had alleen een lokale functie, maar heeft nu een regionale functie. Ook hebben we de A28 nadrukkelijk op de agenda gezet.''

Is je afscheid van de politiek definitief?

,,Je moet nooit zeggen 'voor altijd'. Politiek zit in mijn genen. Voor het geld hoef je het niet te doen, dus je moet er een passie voor hebben. Die passie heb ik, ik vind politiek heel mooi. Politiek is verantwoordelijkheid nemen en niet aan de zijlijn blijven staan met kritiek. Ik voel mij verantwoordelijk. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Na 30 maart ga ik me eerst richten op mijn gezin en ons bedrijf.''

Welke plannen heb je in Wezep?