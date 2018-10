Omgekomen fietser is 78-jarige inwoner van Lochem

Eindelijk weer bok­bier-tijd!

6 oktober De zomer is definitief voorbij, het weer wordt stilaan onstuimiger en nu het vroeger donker is, lonkt ons plekje bij het haardvuur. Daar passen warme, kruidige, koesterende drankjes bij. Die behoefte wordt jaarlijks beantwoord met tientallen herfstbok-bieren op tap of op fles. Morgen is de officiële aftrap van het bier, onder andere tijdens de Nationale Bokbierdag in Zutphen.