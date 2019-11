Omgevallen bomen in Ratumse beek tegen verdroging

In de beek heeft zich rond een gekapte boom een diepere geul gevormd. Waar het water normaal 20 tot 30 centimeter diep is, staat het water hier wel een meter hoog. Ecoloog Matthijs de Vos van waterschap Rijn en IJssel is blij verrast dat de droogtemaatregel nu al effect heeft.

De acht gerooide bomen zijn dit najaar in de Ratumse beek gelegd door Natuurmonumenten die het naastgelegen bosgebied Döttenkrö heeft uitgedund. ,,Ze vormen een stuw waardoor diepere stroomkommen ontstaan, hopelijk tot wel 2 meter diep. Dat betekent in de zomer dat er langer water in de beek blijf staan", legt De Vos uit.

Beekprik

Afgelopen hete zomer was de Ratumse beek voor het tweede jaar op rij volledig drooggevallen. Er staat nu wel weer water in de beek, maar volgens De Vos nog lang niet op het normale niveau. Hij vreest ook voor de overlevingskansen van de beekprik, de zeldzame vis die als larf acht jaar in de natte beekbodem verblijft. In februari vond hij nog een aantal exemplaren. ,,We beschouwen ze nu als verloren.”

De bomen liggen niet alleen tegen de verdroging in de beek. De dode lariksen zorgen ook voor meer biodiversiteit. De Vos: ,,Bijvoorbeeld de bosbeekjuffer, een libellesoort. En de kokerjuffer, ook een larve die in het water leeft. Dit is echt een topmaatregel die zich elders al heeft bewezen.”