Omgevingsdienst Achterhoek, provincie Gelderland en gemeente faalden als handhaver bij gifschandaal

Dat stelt Niko Struiksma, onderzoeker van Pro Facto, in een kritisch rapport over de zaak. Jarenlang lagen de honderden vaten met giftig blusschuim opgestapeld op een bedrijventerrein in Doetinchem, terwijl er slechts een vergunning was voor tien vaten. De vaten lekten waardoor giftige stoffen de grond in trokken. Pas in 2019 greep de ODA in.