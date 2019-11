Omgewaaide Sterren Stralen-boom wordt weer rechtop gezet

Jongeren uit het dorp gaan voor bij toewijzen van huizen in Halle

9:12 HALLE - Jongeren die willen terugkeren of blijven wonen in Halle, krijgen voorrang bij het toewijzen van vijf huizen in de Haverstraat, die in korte tijd op de markt komen. De woningen gaan naar mensen uit het dorp zelf of die duidelijk aanwijsbare banden hebben met Halle.