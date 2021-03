Omstreden brief van buurtapp Nextdoor duikt op in Winterswijk

Bewoner met naam en toenaam genoemd

De wervingsmethode is bijna twee jaar later nog hetzelfde. De brief die bewoners in Winterswijk dit weekend ontvingen, is verstuurd namens een met naam en toenaam genoemde bewoner van de Cederstraat. Er staat geen huisnummer bij. Onbekend is of die bewoner weet dat de brieven uit zijn naam zijn verstuurd.



Nextdoor liet in 2019 in een reactie weten dat er niets illegaals gebeurt. Het bedrijf zou de brieven nooit stiekem versturen: ,,Mensen kiezen er echt zelf voor om deze brieven namens hen te versturen. Wij kunnen hun gegevens ook alleen maar gebruiken omdat ze zich zelf bij ons hebben geregistreerd. We gebruiken geen data van andere partijen.”



Destijds kwamen er klachten van inwoners van verschillende dorpen en steden in deze regio, onder meer uit Dinxperlo, Hengelo en Borculo. Volgens de politie was het gebruiken van namen onder de brieven geen kwade opzet van Nextdoor. ,,Het is een groot bedrijf waarmee we bekend zijn en dat geen snode plannen heeft”, zei een woordvoerder van de Achterhoekse politie destijds.