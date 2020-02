Omwonenden Agrogas maken zich zorgen over ontploffingen en stank

Stankover­last in Zutphen moet na de zomer minder worden door enorme pijp

10 februari Als de vergunningsaanvraag wordt goedgekeurd plaatst slibverwerkingsbedrijf GMB na de bouwvak een van de pijp van 125 meter hoog op het industrieterrein De Mars in Zutphen. De pijp moet er voor zorgen dat de stank straks in de omgeving nauwelijks meer te ruiken is.